Saber Interactive: nuovi giochi per Nintendo Switch dopo il porting di The Witcher 3

Il team di Saber Interactive ha realizzato diversi progetti connessi alla console della Casa di Kyoto: tra questi ultimi possiamo ad esempio citare il porting di The Witcher 3 per Nintendo Switch.

Le avventure dello Strigo non sono tuttavia le uniche ad essersi fatte strada sull'hardware Nintendo grazie all'operato di questa software house. Il team di Saber Interactive, in collaborazione con Dontnod, ha infatti realizzato anche la versione Switch di Vampyr. Ebbene, sembra che questo sodalizio sia destinato a proseguire e a dare nuovi frutti anche nel corso del prossimo futuro. A confermalo ufficialmente è Tim Willits, COO della squadra di sviluppatori.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di GameReactor, quest'ultimo ha infatti condiviso un'interessante dichiarazione. Interrogato specificatamente in merito al possibile sussistere di ulteriori progetti legati a Nintendo Switch, Willits ha affermato quanto segue: "Al momento non posso annunciare nulla, ma amiamo Switch, e stiamo creando alcuni nuovi giochi che arriveranno su Switch. Non ho in programma di annunciarli in questo momento". Purtroppo, il COO di Saber Interactive non ha offerto alcun indizio che lasci spazio ad ipotesi legate all'identità o alla natura di tali progetti.



Per saperne di più, sarà dunque necessario pazientare ulteriormente, attendendo, eventualmente, l'annuncio da parte di Nintendo di un nuovo Direct.