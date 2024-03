Saber Interactive si è separata da Embracer? Indizi dal sito ufficiale

Le anticipazioni riguardanti l'imminente separazione di Saber Interactive dal gruppo Embracer sembrano trovare una conferma (seppure ufficiosa) sulle pagine del portale web della software house statunitense che ha dato forma, tra gli altri, a World War Z.

Basta infatti aprire il sito ufficiale di Saber Interactive per notare la totale assenza di riferimenti a Embracer Group, la holding svedese che acquisì Saber nel 2020 e che, stando alle indiscrezioni rimbalzate in rete in queste settimane, avrebbe deciso di vendere per 500 milioni di dollari l'azienda del New Jersey e le relative sussidiarie a una cordata di investitori privati.

In nessuna delle sezioni del portale ufficiale di Saber Interactive viene menzionato il nome di Embracer Group, da qui le ipotesi della community e degli analisti del settore in merito all'avvenuta vendita della software house di Millburn e dei suoi 21 studi interni, da 4A Games a 3D Realms passando per Aspyr e Beamdog fino ad arrivare a Tripwire e Slipgate Ironworks.

Sempre sul sito di Saber vengono citati i progetti in sviluppo presso le sussidiarie dell'azienda americana, come Warhammer 40,000 Space Marine 2, Jurassic Park Survival, il survival horror John Carpenter's Toxic Commando e il videogioco tratto dall'IP horror di A Quiet Place, oltre ai titoli già in commercio come Teardown, Expeditions Mudrunner e World War Z.

