Saber Interactive pronta a separarsi da Embracer: lo sviluppo di KOTOR Remake prosegue

Nell'ottica della profonda riorganizzazione avviata da Embracer Group tra ondate di licenziamenti e decine di progetti cancellati, i vertici della holding videoludica decidono di accettare la proposta da 500 milioni di dollari presentatagli da un un gruppo di investitori privati per rilevare Saber Interactive.

L'anticipazione sul 'divorzio consensuale' tra Saber ed Embracer arriva dalle pagine di Bloomberg, con il giornalista Jason Schreier che condivide i primi dettagli in merito a questa importante separazione.

Stando a quanto sostenuto dalle fonti citate da Schreier, Embracer Group e Saber Interactive sarebbero ormai prossimi a dirsi addio al termine delle operazioni richieste per finalizzare l'accordo da 500 milioni di dollari siglato con un gruppo di investitori privati. Una volta completata questa operazione, Saber dovrebbe diventare un'azienda privata con circa 3.500 dipendenti, con la società che prevede di proseguire lo sviluppo di Star Wars: The Knights of the Old Republic Remake.

L'accordo, secondo quanto riferito dal reporter di Bloomberg, dovrebbe consentire a Saber Interactive di operare in piena autonomia dalle altre realtà dell'industria dell'intrattenimento videoludico, gestendo così in prima persona il lavoro svolto dalle proprie sussidiarie con sede negli Stati Uniti, Portogallo, Russia e in altri Paesi.

A chi ci segue, ricordiamo che Embracer acquisì Saber Interactive nel 2020 per 525 milioni di dollari come parte di una 'campagna acquisti' a dir poco faraonica che portò la holding svedese ad assorbire più di 25 software house, alcune delle quali vennero integrate in Saber (come Demiurge Studios e New World Interactive).