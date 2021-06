Sable: l'affascinante avventura di Shedworks si mostra con ben 13 minuti di gameplay

Dopo essere stato annunciato in sordina durante l'E3 2018, Sable ha subito diversi rinvii scomparendo progressivamente dai radar. Oggi però l'affascinante avventura di Shedworks è tornata a mostrarsi con ben 13 minuti di gameplay.

Pubblicato dai colleghi di IGN nell'ambito della Summer of Gaming, il nuovo video di gameplay mostra ben 13 minuti di Sable nelle sue fasi iniziali. Il filmato svela un mondo popolato da nomadi, hoverbike e architetture antiche e misteriose, il tutto condito da un mix di platforming 3D, esplorazione open world e scelte basate sui dialoghi con uno stile a metà strada tra le sfumature di Moebius e il mondo di Breath of The Wild.

Il video mostra Sable in viaggio da un tempio verso l'accampamento di Ibex Camp. Dopo aver interagito con i vari abitanti, la protagonista guadagna la prima sgangherata hoverbike con la quale attraversa le dune ondulate che caratterizzano l'ambiente di gioco fino ad un altare che le consente di acquisire la capacità di planare. Il resto dell'avventura rimane un mistero ma il publisher Raw Fury ha promesso la possibilità di personalizzare l'hoverbike ed un'esplorazione aperta e ricca di segreti da scoprire.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Sable non ha ancora una data di uscita ufficiale ma gli sviluppatori di Shedworks sono intenzionati a pubblicare il gioco entro il 2021. Nel frattempo trovate la nostra anteprima di Sable sulle pagine di Everyeye.