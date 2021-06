Sable: l'avventura per PC e Xbox è ispirata a Zelda Breath of the Wild

Sin dalla sua pubblicazione avvenuta nel 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha fortemente influenzato la scena dei giochi open world, tripla A e non. È questo il caso di Sable, la nuova intrigante avventura di Shedwork in dirittura d'arrivo su PC Windows 10 e console Xbox.

Nel corso di uno scambio di battute avvenute tramite mail con la redazione di Polygon, la software house francese di Shedwork ha parlato di come abbia tratto ispirazione dal capolavoro di Nintendo per plasmare il suo affascinante titolo.

"Breath of the Wild è stato assolutamente una grande ispirazione per noi. Ci sono così tante scelte di design intelligente in quel gioco, e specialmente se stai realizzando un gioco open world, è difficile non prenderne spunto per imparare tutto ciò che puoi". Tra le altre cose, la protagonista di Sable potrà sfruttare un sistema di arrampicata libera che ricorda molto da vicino quello di Link in Breath of the Wild.

I vasti deserti e i paesaggi affascinanti costellati dai relitti di astronavi e antiche meraviglie in cui potremo muoverci riecheggiano inoltre l'estetica che permea il mondo di Shadow of the Colossus.

Ricordiamo che Sable sarà disponibile su PC Windows 10, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 23 settembre. Per ulteriori approfondimenti sul progetto di Shedwork, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Sable.