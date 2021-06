Sable: l'incantevole avventura di Shedworks ha una data di lancio su PC e Xbox

Nel corso dell'evento kickoff del Summer Game Fest trova spazio anche Sable, l'affascinante e misteriosa avventura sviluppata dai ragazzi di Shedworks. Al termine di un filmato accompagnato da una splendida performance vocale, è finalmente stata annunciata la data di lancio del titolo.

Shedwork ha annunciato che Sable sarà disponibile a partire dal 23 settembre di quest'anno su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, e maggiori novità sul titolo verranno diffuse durante la giornata di domani. Intanto potete gustarvi un nuovo video gameplay in cui viene messa nuovamente in luce il fascino delle ambientazioni desertiche in cui potremo muoverci.

Parti per un viaggio unico e indimenticabile e guida Sable nella sua Planata, un rito di passaggio in cui attraverserà vasti deserti e paesaggi affascinanti costellati dai relitti di astronavi e antiche meraviglie.

Esplora le dune sulla tua hoverbike, scala rovine monumentali e incontra altri nomadi mentre porti alla luce misteri da lungo tempo dimenticati e scopri chi è davvero dietro la maschera.

Con il suo stile grafico unico e la colonna sonora originale di Japanese Breakfast, lasciati avvolgere dal mondo di Sable ed esplora tutto secondo il tuo ritmo. In questo mondo ci sono tante cose da scoprire. Non avere paura. Spicca il balzo.



In attesa della sua pubblicazione, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Sable per approfondire la nuova avventura di Shedworks.