Sable: il mondo misterioso dello Zelda-like per PC, Xbox e Game Pass nel nuovo video

Dopo aver mostrato in video la personalizzazione delle moto sci-fi di Sable, i ragazzi del team Shedworks confezionano un nuovo trailer incentrato, questa volta, sulle misteriose ambientazioni che dovremo esplorare nel loro atteso Zelda-like per PC, Xbox e Game Pass.

Il filmato propostoci dalla software house londinese narra le gesta compiute da Sable nel completare la sua Planata, un rito di passaggio che richiede l'attraversamento di vasti deserti e paesaggi post-apocalittici pieni di relitti di astronavi e rovine di antichissime civiltà ormai estinte.

A bordo della sua hoverbike, l'eroe dovrà sfrecciare tra i biomi e incontrare altri nomadi per acquisire abilità speciali e rottami con cui migliorare il proprio veicolo. La spiccata natura free roaming del progetto si concretizzerà in un'esperienza all'insegna della libertà. Sotto il profilo strettamente ludico, oltre alle immancabili fasi racing in sella alla moto iperfuturistica verrà dato ampio spazio alle meccaniche platform, con poteri che, una volta ottenuti, consentiranno al protagonista di arrampicarsi, saltare, fluttuare e planare all'interno di ambientazioni piene di segreti da scoprire.

Come ribadito da Microsoft con l'annuncio dei nuovi giochi gratis di settembre su Xbox Game Pass, l'uscita di Sable è prevista per il 23 settembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. In vista del lancio, consigliamo a chi ci segue di leggere il resoconto della nostra prova con la demo di Sable.