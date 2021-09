Sable, recensioni divise e trailer di lancio: l'evocativo Indie in azione

Il misterioso mondo desertico di Sable raggiungerà l'ecosistema Microsoft nel corso della giornata di oggi, giovedì 23 settembre.

Già quest'oggi, hanno dunque fatto la propria comparsa le prime recensioni del titolo edito da Raw Fury e realizzato dagli autori di Shedworks. Al momento, l'esordio del suggestivo Indie sembra aver diviso la critica videoludica, con le votazioni presenti sul portale Metacritic che spaziano dal 60/100 al 90/100. Complessivamente, Sable risulta ampiamente promosso, con un Metascore che si assesta sul 77/100, basandosi su di un totale di 24 recensioni.

La critica videoludica è unanime nel promuovere le suggestioni proposte dallo stile minimalista, dal fascino dell'ambientazione desertica e dalla colonna sonora. A penalizzare Sable, laddove le votazioni si sono mantenute più basse, troviamo invece una selezione di bug in grado di spezzare l'immersività dell'esperienza. Alcuni recensori non hanno inoltre gradito la ripetitività di alcune dinamiche, mentre i più entusiasti hanno apprezzato la possibilità di immergersi in un viaggio affascinante al ritmo che più preferivano.

In attesa di poter esplorare le dune di Sable, ricordiamo che l'Indie è disponibile in esclusiva Microsoft su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Per celebrare l'uscita del proprio titolo di debutto, Shedworks ha pubblicato il trailer di lancio che trovate in apertura a questa news.