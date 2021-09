Sable: nuovo video tra esplorazione e personalizzazione delle moto sci-fi

Dopo aver offerto un piccolo ma significativo assaggio dell'esperienza di gioco di Sable con la demo E3, gli sviluppatori di Shedworks si affacciano sulle pagine di IGN.com per descrivere le ampie possibilità di esplorazione offerte dalla loro avventura a mondo aperto acquisendo le componenti più rare dei velivoli.

Il video gameplay confezionato dalla software house londinese cattura l'essenza grafica e artistica di questo progetto profondamente ispirato alle opere del fumettista Jean "Moebius" Giraud, ai film d'animazione dello Studio Ghibli e, sul fronte ludico, alla The Legend of Zelda Breath of the Wild.

A detta di Shedworks, nel corso dell'avventura dovremo solcare i deserti e le regioni più esotiche del vasto mondo sci-fi di Sable per andare alla ricerca di componenti con cui potenziare la propria Bike futuristica a propulsione antigravitazionale. Tra rottami di velivoli da disseppellire e immense carcasse di antiche imbarcazioni, il nostro alter-ego troverà tanti oggetti utili per costruire mezzi di trasporto ancora più performanti.

Scorrendo le scene del nuovo video si possono notare decine di componenti modulari con livelli di rarità crescenti, tramite i quali poter allestire Bike più veloci e maneggevoli: l'utilizzo di queste astruse moto a levitazione che ricordano gli sgusci di Star Wars sarà quindi di fondamentale importanza per proseguire nella storia e accedere alle regioni più misteriose della mappa.

Il lancio di Sable è previsto per il 23 settembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nella ludoteca di Xbox Game Pass. Se volete saperne di più su questa intrigante avventura ispirata ai fumetti di Moebius e a Zelda BOTW, vi lasciamo in compagnia della nostra prova con la demo di Sable.