Sackboy A Big Adventure annunciato per PS5, spin-off di LittleBigPlanet

Sono davvero molte le sorprese che ci sta riservando l'evento di presentazione dei giochi di PlayStation 5. Durante lo show c'è stato spazio anche per il ritorno del tenero simbolo della serie LittleBigPlanet, che debutterà su PlayStation 5 con un gioco tutto suo intitolato Sackboy: A Big Adventure.

Sviluppato da Sumo Digital, lo stesso team di sviluppo che si è occupato del terzo capitolo di LittleBigPlanet raccogliendo l'eredità di Media Molecule, Sackboy: A Big Adventure si presenta come un platform tridimensionale con una visuale fissa dall'alto e dallo stile colorato e scanzonato. Il titolo, a quanto pare, si presterà anche alla cooperativa: ad un certo punto del trailer è infatti possibile vedere in azione quattro personaggi in contemporanea.

Purtroppo non sono state svelate altre informazioni, pertanto non siamo in grado di fornirvi dettagli sul periodo d'uscita. Intanto, potete godervi il trailer di presentazione che abbiamo allegato in apertura di notizia. Cosa ve ne pare del nuovo gioco con Sackboy?