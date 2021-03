Sackboy A Big Adventure: come è nata la colonna sonora? I retroscena in un video

In un Platform che si rispetti le musiche devono essere accattivanti e in linea con le atmosfere offerte dal titolo. Sackboy A Big Adventure non fa eccezione: in un video diffuso dal PlayStation Blog, Joe Thwaites, compositore dell'ultima fatica Sumo Digital svela alcuni segreti dietro lo sviluppo del gioco e le sue musiche.

L'autore si sofferma sui processi creativi che hanno portato alla creazione di una colonna sonora che potesse esprimere al meglio tutta l'essenza del titolo: "In precedenza Sackboy non aveva mai avuto un suo tema, quindi ci siamo concentrati su questo aspetto sin dalle prime fasi del progetto. Abbiamo lavorato su una serie di melodie da assegnare ai compositori impegnati sui diversi mondi di gioco, così che potessero usarle per integrare i loro brani", spiega Thwaites, evidenziando come la melodia sia infine divenuta "una vera festa di suoni diversi, ed è proprio questo a conferirle le emozioni e l'allegria che cercavamo". Dopo aver analizzato altri aspetti dietro le musiche ed i loro toni più epici in sottofondo durante alcune cutscenes dell'avventura, il compositore parla di quello che reputa il suo momento preferito: "L'ultimo passaggio del lavoro. Dopo aver eseguito, registrato e implementato i brani nel gioco, posso finalmente rilassarmi, alzare il volume e ascoltare il mondo che prende vita con la musica". Lo stesso mondo pronto ad estasiare i giocatori con il prodotto completo.

Se ancora non lo avete giocato, potete leggere la nostra recensione di Sackboy Una Grande Avventura per scoprirne tutti i dettagli. Intanto Sumo Digital è al lavoro su due giochi non ancora annunciati e sta quindi assumendo nuovo personale.