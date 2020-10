Sackboy A Big Adventure: confermati 60fps, cross-play e cross-save su PS4 e PS5

I ragazzi di Sumo Digital intervengono ai microfoni di Game Informer per confermare la loro volontà di "non lasciare indietro" i fan di LittleBigPlanet che vorrano cimentarsi nelle sfide di Sackboy A Big Adventure su PlayStation 4.

Il Design Director della nuova esclusiva Sony, Ned Waterhouse, spiega alla redazione di GI che il progetto di Sackboy A Big Adventure è da intendersi come un lavoro squisitamente crossgen che non predilige PS5 o PS4.

Eccezion fatta per le migliorie grafiche e le funzioni aggiuntive legate all'impiego del controller DualSense, chi affronterà l'avventura spin-off del pupazzo pazzo di pezza su PlayStation 4 otterrà i medesimi contenuti degli utenti che giocheranno alla versione nextgen.

Nella filosofia crossgen delineata dalla software house britannica rientra quindi il supporto al cross-play con lobby unificate, al cross-save "totale" (sarà perciò possibile proseguire l'avventura passando da un sistema all'altro senza alcuna limitazione) e all'opzione per impostare la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo sui 60fps. Tutte queste funzionalità saranno disponibili sin dal lancio del titolo, previsto per il 12 novembre su PS4 e per il 19 novembre su PS5. Se volete saperne di più sull'ultimo platform votato alla cooperativa di Sumo Digital, vi invitiamo a fare quattro salti in Sackboy A Big Adventure con il nostro speciale su contenuti, grafica e gameplay dell'esclusiva PlayStation.