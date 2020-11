Sackboy A Big Adventure: multiplayer online e cross-save non saranno disponibili al lancio

Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori di Sumo Digital, una delle funzionalità più attese di Sackboy A Big Adventure non sarà disponibile al momento del lancio. Il multiplayer infatti, sebbene presente, sarà limitato agli utenti nella stessa stanza.

A spiegarlo è stato il Design Director di Sumo Digital, Ned Waterhouse, il quale ha confermato sul PlayStation Blog che il multiplayer online di Sackboy A Big Adventure arriverà solo con una patch successiva al lancio ma comunque prevista entro il 2020. Insomma, quando il gioco arriverà sugli scaffali sarà possibile affrontarlo da soli o in compagnia di altre quattro persone, ma solo se presenti nella stessa stanza. Una volta giunto l'aggiornamento invece sarà consentito giocare con chiunque e verranno abilitate le funzionalità cross-platform tra PS5 e PS4. Sempre per lo stesso motivo, al momento del lancio non sarà possibile trasferire i salvataggi da PS4 alla nuova PS5.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Sackboy A Big Adventure arriverà il 19 novembre su PS4, PS4 Pro e sulla nuova PlayStation 5. In attesa della recensione, potete trovare la nostra anteprima di Sackboy A Big Adventure sulle pagine di Everyeye.