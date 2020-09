Sackboy A Big Adventure su PS4 e PS5: il platform crossgen torna a mostrarsi in un video

I ragazzi di Sumo Digital pubblicano un nuovo video di Sackboy A Big Adventure e descrivono l'esperienza di gameplay che attende coloro che, da novembre, si tufferanno nelle atmosfere di questo platform su PlayStation 4 e PS5.

Il Design Director di Sumo Digital, Ned Warehouse, ribadisce la passione del team di sviluppo per la serie di LittleBigPlanet e promette di offrire agli appassionati un'avventura estremamente immersiva e divertente.

A detta di Warehouse, lo spin-off dell'iconica saga ideata da Media Molecule (attualmente al lavoro su Dreams) nasce per dare ai fan l'opportunità di vivere un'esperienza cooperativa insieme a Sackboy e ai suoi amici. Il mondo di gioco creato da Sumo Digital sarà completamente tridimensionale e progettato per offrire "un sacco di varietà in un multiplayer cooperativo anarchico. Volevamo dare unicità a ogni livello e sorprendervi continumanete con ciò che vi attenderà alla fine di ogni sfida. [...] Abbiamo riformulato alcuni elementi di gameplay della serie per aggiungere nuovi potenziamenti, inclusa un'abilità speciale che vi permetterà di ribaltare il mondo! E poi ci sarà spazio per una colonna sonora incredibile, con momenti in cui la musica vi strapperà più di un sorriso".

L'autore di Sumo Digital conferma inoltre la presenza di un complesso sistema di emote ingame e la possibilità, per gli utenti, di accedere in singleplayer a tutte le attività del titolo. Ai collezionisti, farà poi piacere scoprire che nel gioco saranno presenti più di 60 costumi con elementi modulari da intercambiare e abbinare con set diversi per creare il proprio alter-ego personalizzato.

L'uscita di Sackboy A Big Adventure è prevista per il 19 novembre su PlayStation 5: il video proposto da Sumo Digital non specifica se l'uscita della versione PS4 avverrà in coincidenza con quella nextgen. A correre in nostro aiuto ci pensa però il PS Store, con la scheda del gioco che ne conferma l'arrivo su PS4 per il 12 novembre. Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, vi riproponiamo il video d'annuncio di Sackboy A Big Adventure ammirato a metà giugno.