Sackboy A Big Adventure si mostra nel coloratissimo trailer della storia

PlayStation 5 arriverà sul mercato il prossimo mese di novembre forte di un line-up di lancio di tutto rispetto. Tra un Demon's Souls e un Marvel's Spider-Man Miles Morales, probabilmente i più blasonati, troverà tuttavia spazio anche Sackboy: A Big Adventure, coloratissimo platform 3D che segna il ritorno del pupazzo di pezza di LittleBigPlanet

Quest'oggi il lavoro di Sumo Digital è tornato a mostrarsi in un trailer che ne presenta la storia. Il meschino Vex, un essere figlio del caos e della paura, ha rapito gli amici di Sackboy per costringerli a costruire il letale Sconquassatore. Questo diabolico marchingegno è destinato a stravolgere il Mondo del fai da te, trasformando un fantastico regno di pura immaginazione e sogni innocenti... in una torrida landa popolata di incubi. Le leggende, tuttavia, narrano di una profezia legata all'antico ordine dei Cavalieri Sferruzzati, i mitici protettori del Mondo del fai da te...

Sackboy A Big Adventure sarà disponibile su PS4 dal 12 novembre e su PS5 a partire dal giorno di lancio, che in Italia corrisponde al 19 novembre. L'avventura potrà essere vissuta in solitaria oppure in compagnia di altri tre amici. Previsto anche il supporto a feedback aptico, caricamenti ultrarapidi e Tempest 3D AudioTech. Leggete la nostra anteprima di Sackboy: A Big Adventure, fresca di pubblicazione.