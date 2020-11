Sackboy A Big Adventure Recensione 4K: un bel platform per tutte le età!

Nato come spin-off di LittleBigPlanet, Sackboy: Una Grande Avventura è un platform allegro e spensierato, pensato per poter essere fruito da tutte le fasce di giocatori su PS4 e PlayStation 5.

Le ore trascorse in compagnia del "pupazzo pazzo di pezza" ci restituiscono l'immagine di un prodotto quantomai solido e stratificato, capace di solleticare la fantasia di chi si avvicina solo adesso a questa serie e di regalare tanto divertimenti spensierato ai fan irriducibili di LittleBigPlanet.

Al netto di alcune sbavature riscontrate nel bilanciamento del ritmo dei livelli e nella disomogenea distribuzione dei contenuti presenti in ciascuno scenario, l'opera di Sumo Digital dimostra quindi di avere tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio nell'affollato panorama videoludico di questo fine 2020. Il tutto, grazie anche a una direzione stilistica originale, a un ampio ventaglio di personalizzazioni e ad un sottofondo musicale che riesce ad accompagnare con efficacia le sessioni platform insieme a Sackottino e ai suoi amici.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Sackboy Una Grande Avventura, con tutte le riflessioni e analisi di Giuseppe Arace sull'ultima produzione crossgen firmata da Sumo Digital e destinata ad arrivare il 19 novembre su PS4 e PS5.