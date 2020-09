Sackboy A Big Adventure, niente Special Edition in Italia: i dettagli sulla Digital Deluxe

Di recente, i vertici di casa PlayStation hanno presentato le edizioni speciali di Sackboy A Big Adventure, presto in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4.

In seguito al reveal, tuttavia, sono giunti alcuni ulteriori chiarimenti. Nello specifico, si apprende che la Special Edition del gioco, ovvero l'edizione fisica contente bonus speciali tra cui un peluche di Sackboy, non sarà commercializzata nel nostro Paese.



Confermata invece la possibilità di acquistare la versione speciale digitale del gioco. Di seguito, trovate l'elenco di tutti i contenuti ottenibili tramite preordine della Digital Deluxe Edition di Sackboy: A Big Adventure:

Artbook digitale;

Fumetto digitale "La tempesta incombe", che svela il passato di Scarlet, mentore di Sackboy e ultimo Cavaliere Sferruzzato rimasto nel Mondo del fai da te;

Colonna sonora digitale che include una selezione di tracce del gioco;

4 costumi e 4 emoticon dedicati a icone del mondo PlayStation per personalizzare Sackboy: Jin di Ghosts of Tsushima; Sam Porter Bridges di Death Stranding; Conner di Detroit: Become Human; Deacon St. John di Days Gone;

20 avatar raffiguranti Sackboy che indossa i costumi disponibili nel gioco;

Disponibile inoltre, ovviamente, ladi Sackboy A Big Adventure, sia in versione digitale sia in versione fisica.In attesa di poter vestire ancora una volta i morbidi panni del piccolo personaggio PlayStation, ricordiamo che l'avventura persi è di recente mostrata in un nuovo trailer di Sackboy A Big Adventure