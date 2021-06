Sackboy A Big Adventure in super offerta in occasione di Amazon Prime Day

Sackboy: A Big Adventure è in vendita su Amazon al prezzo migliore dal lancio, in occasione delle offerte di Amazon Prime Day iniziate oggi, in offerta a soli 39,99 euro al posto di un prezzo di listino di 70,99 euro.

Nel gioco impersoneremo Sackboy, l'iconico eroe dell'universo PlayStation, tornando a vivere avventure mozzafiato in un gigantesco, appassionante e frenetico platform 3D con nuove abilità. Potremo vivere l'avventura in solitaria o in compagnia dei nostri amici per affrontare numerosi imprevisti sulle montagne più innevate, tra le giungle più rigogliose, nei regni sottomarini più umidi e sulle colonie spaziali.

