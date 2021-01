Sackboy A Big Adventure, il team assume: Sumo Digital lavora a due giochi non annunciati

Mentre Santa Monica assume per un gioco PS5 non annunciato, svelando dunque di avere altro in cantiere oltre all'atteso God of War 2, anche Sumo Digital non vuole essere da meno.

Reduce dalla pubblicazione di Sackboy: Una Grande Avventura, titolo che è andato ad arricchire la line up di lancio di PlayStation 5, la software house è già impegnata in una campagna di assunzioni su più fronti. Analizzando le descrizioni di alcune delle posizioni aperte, è possibile concludere che il team sia attualmente al lavoro su due giochi non annunciati, peraltro molto diversi tra loro.

Da un lato, infatti, Sumo Digital cerca un Senior Game Designer per la realizzazione del "prossimo gioco in una serie AAA Action open-world già consolidata". Tra i requisiti richiesti, figura esperienza con l'Unreal Engine. Un ulteriore annuncio indirizzato a Senior Game Designer (combat) informa invece il candidato del fatto che lavorerà alla creazione di un AAA per una "entusiasmante nuova IP". In questo caso, tra i requisiti richiesti figura la conoscenza dell'Unreal Engine 4 e grande conoscenza delle dinamiche del genere shooter, in particolare in ambito PvP. Presumibilmente, quest'ultimo progetto è il medesimo a cui si fa riferimento in un annuncio per un Lighting Artist, che cita un "titolo action multiplayer in terza persona".



Il CV di Sumo Digital è decisamente variegato ed è dunque piuttosto complesso provare a indovinare la natura esatta dei prossimi progetti. Da Sackboy: Una Grande Avventura a Crackdown 3, passando per Snake Pass e Team Sonic Racing, non resta che attendere annunci ufficiali per scoprire cos'ha in serbo lo studio.