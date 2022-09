Sackboy Una Grande Avventura annunciato per PC: esce a ottobre

Il canale YouTube PlayStation Latinoamerica ha confermato l'arrivo di Sackboy Una Grande Avventura su PC: il gioco era già stato avvistato nel database di Steam e finalmente arriva la conferma ufficiale del porting, la cui uscita è vicinissima.

Sackboy A Big Adventure arriverà su Steam ed Epic Games Store il 27 ottobre, a due anni di distanza dal lancio su PlayStation 4 e PlayStation 5 avvenuto nel novembre 2020. La versione PC di Sackboy Una Grande Avventura supporta la risoluzione 4K a 120fps, compatibilità con i monitor Ultrawide, NVIDIA DLSS e VRR (Variable Refresh Rate).

Non sono state annunciate ulteriori novità contenutistiche rispetto all'edizione già in commercio, la versione PC quindi presenterà varie migliorie tecniche mentre non ci saranno contenuti inediti mentre non è chiaro se siano presenti skin aggiuntive o altri bonus digitali in-game.

L'arrivo di Sackboy Una Grande Avventura su PC era oggetto di rumor da mesi, nel momento in cui scriviamo il trailer è presente solamente sul canale latinoamericano di PlayStation, probabilmente andato online in anticipo sui tempi, l'annuncio ufficiale sui canali della compagnia potrebbe avvenire a questo punto nella giornata di oggi.

Il gioco ha riscosso un discreto successo al lancio su console e l'arrivo su PC permetterà a Sackboy A Big Adventure di espandere la propria fanbase conquistando nuovi giocatori.