Sackboy Una Grande Avventura: come personalizzare il personaggio e acquistare le skin

Da oggi è possibile scaricare Sackboy Una Grande Avventura gratis con un abbonamento a PlayStation Plus Essential o tier superiore. Se anche voi avete approfittato di questa promozione Sony per mettere le mani sull'esclusiva PlayStation e PC, ecco alcuni consigli su come apportare modifiche estetiche ai protagonisti.

Se volete modificare l'aspetto del vostro personaggio, sappiate che non dovete limitarvi al selettore delle skin al quale potete accedere poco prima di avviare un nuovo livello. Proprio come tutti gli altri capitoli della serie, anche Sackboy Una Grande Avventura permette ai giocatori di modificare ogni singolo elemento estetico del protagonista da un apposito menu, il quale però non sarà disponibile sin dall'inizio della partita. Per poter accedere alla vera e propria schermata di personalizzazione è fondamentale procedere con il completamento del primo livello, così da tornare nell'overworld (la mappa attraverso la quale si selezionano le missioni). A questo punto, sbloccate il passaggio a nord e proseguite verso la nuova porzione del mondo di gioco fino a trovare un tendone viola: interagiteci per fare la conoscenza del bizzarro Zom Zom, il cui negozio avrà un ruolo centrale nelle modifiche estetiche dei Sackboy.

In ogni singolo mondo di Una Nuova Avventura troverete un Negozio di Zom Zom e, premendo X vicino ad esso, potrete accedere ad un semplice menu. Selezionando Guardaroba, potrete visualizzare a schermo un menu pressoché identico a quello dei Little Big Planet, grazie al quale sarà possibile modificare i singoli elementi che vanno a comporre la skin. Dopo aver creato il vostro personaggio nel Guardaroba, sarà sufficiente cliccare sulla voce Salva Costume in alto (l'icona a forma di testa col Sackboy con la freccia rivolta verso il basso, nella sezione Funzioni) per aggiungere la vostra creazione all'elenco di skin disponibili nel menu principale.

Se invece volete ampliare la vostra collezione di skin, dovrete selezionare Sfoglia catalogo, che è l'opzione che permette di spendere la valuta accumulata durante le partite per l'acquisto di elementi cosmetici extra.

Se non l'avete ancora fatto, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come scaricare più di 40 skin gratis in Sackboy Una Grande Avventura, così da iniziare sin da subito ad utilizzare i costumi di Kratos, Aloy, Ellie e gli altri eroi PlayStation.