Sackboy Una Grande Avventura: c'è un nuovo pacchetto di skin gratis!

Sackboy Una Grande Avventura sembra godere di nuova popolarità dopo l'ingresso nel catalogo PlayStation Plus, tanto che in queste ore è stato pubblicato un nuovo pacchetto di skin gratis per tutti, scaricabile dai giocatori su PS4 e PS5.

Il Pacchetto Vernice Caramelle Gommose presenta nuovi colori per i Sackboy ispirati alle caramelle Jelly Bean, piuttosto popolari negli Stati Uniti.

"Sono lucide, colorate e deliziose. Tutti amano le caramelle gommose! Aggiungi un po' di colore alle tue avventure con un arcobaleno di vernici lucide ispirate alle caramelle gommose. Personalizza Sackboy con il tuo colore preferito e preparati a verniciare di rosso l'intera città! O di blu. O di marrone, ciano, verde, arancione, rosa, viola, bianco o giallo."

Di seguito il link per il download del pacchetto da PlayStation Store:

Recentemente è stato pubblicato anche un pacchetto di 40 skin gratis per Sackboy Una Grande Avventura tra cui i costumi ispirati a Nathan Drake di Uncharted, Ellie di The Last of US Parte 2, Kratos e Atrues di God of War Ragnarok, Aloy di Horizon Forbidden West e Ratchet & Clank. Una buona occasione per personalizzare il proprio Sackboy con una serie di skin ispirate ai giochi più famosi e amati dell'universo PlayStation.