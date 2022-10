Sackboy Una Grande Avventura, lancio sottotono su PC: è l'IP Sony meno giocata al debutto

La bontà dell'esperienza e le specifiche tecniche di alto livello, tra le quali spicca il supporto al ray tracing e al DLSS 2.0, non sembrano aver convinto l'utenza PC a dare subito una chance a Sackboy: Una Grande Avventura, l'ultima delle IP PlayStation ad essere approdata su PC dopo un periodo di esclusività su console.

I dati non mentono: il lancio di Sackboy: Una Grande Avventura su Steam si è rivelato molto debole, specialmente se messo a confronto con quelli delle altre produzioni della casa giapponese. SteamCharts ha registrato un picco di 505 giocatori connessi in contemporanea nelle 24 ore dopo il lancio, un numero piuttosto basso. Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, uscito appena dieci giorni fa, ha raggiunto un picco di 10 mila giocatori, mentre Marvel's Spider-Man Remastered, affacciatosi su Steam per la prima volta lo scorso mese di agosto, ha fatto ancora meglio con un massimo di 66 mila giocatori collegati simultaneamente. Numeri ancora superiori per God of War, che a gennaio 2022 ha portato il contatore a 73 mila, mentre ai loro tempi Horizon Zero Dawn e Days Gone ne hanno racimolati 49 mila e 27 mila, rispettivamente.

Il numero esatto di copie vendute al lancio di Sackboy: Una Grande Avventura su PC non è noto, inoltre non è disponibile nessun dato per l'Epic Games Store, ma il numero dei giocatori connessi in contemporanea su Steam viene generalmente considerato come un buon indicatore dell'interesse dell'utenza al debutto di un prodotto. Il dato di Sackboy: una Grande avventura è innegabilmente basso se rapportato a quello dei suoi cugini dei PlayStation Studios.