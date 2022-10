Sackboy Una Grande Avventura su PC: alla scoperta dei personaggi nel nuovo video

In vista del sempre più imminente lancio di Sackboy Una Grande Avventura su PC, Sony ci rituffa nelle frizzanti atmosfere dell'opera di Sumo Digital con un video che presenta il cast dello spin-off di LittleBigPlanet ai patiti di platform su PC.

Il titolo, lo ricordiamo, vede quel pupazzo pazzo di pezza di Saccottino impegnato a fronteggiare la minaccia rappresentata da Vex, un essere mitologico figlio del caos e della paura che desidera distruggere il Mondo del Fai da Te.

Insieme a Sackboy ci sarà un cast di simpatici personaggi secondari intenzionato a raccogliere l'eredità spirituale dei Cavalieri Sferruzzati, un antico ordine di eroi protettori del Mondo del Fai da Te. La versione PC del platform di Sumo Digital può essere fruita sia da soli che in compagnia dei propri amici.

Tra le novità più dirimenti del porting di Sackboy Una Grande Avventura citiamo l'evoluzione del comparto grafico rispetto alla versione PlayStation 5, il supporto alle tecnologie di upscaling e upsampling più avanzate (come il DLSS di NVIDIA), la frequenza di aggiornamento variabile del VRR e la piena compatibilità con le configurazioni con monitor ultrawide. Non mancheranno poi il supporto al DualSense e tante opzioni di personalizzazione per la grafica.

Il lancio di Sackboy Una Grande Avventura è previsto su PC per il 27 ottobre, e ad un prezzo inferiore rispetto alla versione PlayStation 5.