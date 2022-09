Sackboy Una Grande Avventura su PC: spunta un'immagine nel database Steam

È ormai da oltre un anno che si alternano rumor e indizi su di una versione PC di Sackboy: Una Grande Avventura, uno dei titoli che ha accompagnato il lancio di PayStation 5 sul mercato globale.

Disponibile anche su PlayStation 4, il platform con protagonista il pupazzo di pezza della serie LittleBigPlanet sembra infatti destinato a trovare spazio anche sui lidi dell'ecosistema PC. Già citato nell'ormai famigerato leak di Nvidia GeForce, il porting di Sackboy: Una Grande Avventura potrebbe essere ormai vicino ad un annuncio ufficiale. A lasciarlo intendere è un avvistamento realizzato nel database di Steam, che da poco ospita al suo interno un'immagine ufficiale del gioco PS4 e PS5.



A distanza di ormai quasi due anni dal debutto del platform, Sumo Digital potrebbe essere pronta a portare la colorata esperienza anche su PC. Del resto, sempre più esclusive Sony stanno trovando un secondo successo sull'hardware, con produzioni del calibro di Death Stranding, God of War, Horizon: Zero Dawn e Days Gone che sono state accolte con grande entusiasmo dalla community PC.



In attesa di una eventuale conferma in merito al destino di Sackboy: Una Grande Avventura, ricordiamo che proprio di recente ha preso il via una promozione dedicata ai giochi PlayStation Studios su Steam: le offerte resteranno attive ancora per pochissimo tempo.