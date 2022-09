Sackboy Una Grande Avventura su PC, è ufficiale: data, specifiche e bonus preordine

Le anticipazioni legate al reveal di Sackboy Una Grande Avventura su PC vengono finalmente confermate da Sony: lo spin-off platform di LittleBigPlanet sta per arrivare su PC! Ecco il video di annuncio e la scheda con i requisiti hardware da rispettare per vivere al meglio la nuova esperienza di Saccottino e compagni.

La versione PC dell'avventura con protagonisti i personaggi di LittleBigPlanet vanterà un comparto grafico ancora più evoluto, con il supporto alle tecnologie più avanzate di upscaling e upsampling in Deep Learning. Su PC, Sackboy Una Grande Avventura sarà compatibile con lo standard 4K a 120fps, supporterà il DLSS 2 su GPU GeForce RTX e la frequenza di aggiornamento variabile del VRR. Non mancherà poi la compatibilità piena con le configurazioni che prevedono monitor ultrawide.

Come possiamo intuire osservando in calce alla notizia la scheda con le Specifiche Minime, Consigliate, Elevate, Molto Elevate e Ultra, il team di Sumo Digital ha voluto aggiungere queste nuove caratteristiche grafiche sia per fare felici i giocatori con PC di fascia alta, sia coloro che possiedono una configurazione hardware più "modesta". Tra le tante opzioni di personalizzazione della grafica e delle funzionalità ci sarà anche il pieno supporto al DualSense, e con esso al feedback aptico e ai trigger adattivi del controller PlayStation 5.

Il lancio di Sackboy Una Grande Avventura è previsto su PC per il 27 ottobre. Con l'acquisto in preordine del titolo è possibile sbloccare un pacchetto di costumi speciali che comprenderà delle personalizzazioni a tema Jin Sakai di Ghost of Tsushima, Sam Porter Bridge di Death Stranding, Connor di Detroit Become Human e Deacon St. John di Days Gone. Già che ci siamo, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Sackboy Una Grande Avventura su PS5.