Sackboy A Big Adventure in arrivo su PC? Il gioco compare su SteamDB

Su SteamDB ha fatto la sua comparsa un gioco misterioso identificato con i tag sumoqa e Marmalade Content, sebbene non ci siano certezze in merito entrambi i termini potrebbero rimandare a Sackboy Una Grande Avventura, gioco PlayStation Studios uscito lo scorso autunno su PS4 e PS5.

Sackboy A Big Adventure è sviluppato da Sumo Digital (da qui la presenza del termine sumoqa) ed era conosciuto con il nome in codice Project Marmalade, termine quest'ultimo che ritorna anche su SteamDB. I curatori del portale affermano che "presumibilmente il gioco in questione è proprio Sackboy Una Grande Avventura" ma non essendo SteamDB affiliato con Valve è impossibile averne la certezza, almeno in questo momento.

C'è da dire che la settimana scorsa God of War per PC è comparso nel database di SteamDB per poi essere annunciato poche ore dopo in via ufficiale, non è escluso quindi che Sony e PlayStation Studios stiano preparando il terreno per annunciare l'arrivo di Sackboy Una Grande Avventura su Windows.

Per i Sackboy si tratterebbe del debutto assoluto su piattaforme non PlayStation (se escludiamo Run Sackboy Run per iPhone e Android) e la strada tracciata da Sony sembra ormai chiara, restiamo in ogni caso in attesa di conferme o annunci ufficiali in merito.