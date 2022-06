Sackboy A Big Adventure su PC con ray tracing e DLSS: rumor sempre più insistenti

Le voci di corridoio emerse nei mesi scorsi suggerivano che Sackboy A Big Adventure sarebbe presto arrivato su PC, ed un nuovo rumor diffuso nelle ultime ore su reddit dà ulteriori conferme riguardo il porting del platform Sony.

L'indiscrezione è stata rilanciata dall'utente reddit glockpopp, che afferma di avere le prove di quanto afferma e di averle girate ai moderatori del forum. In effetti, il leaker è stato verificato dai mod e questo conferisce una certa credibilità al rumor.

Secondo quanto riferito, Sackboy A Big Adventure "sarà il prossimo gioco PlayStation ad essere pubblicato dopo la collection di Uncharted su PC. Includerà le ombre in ray tracing, occlusione ambientale, un'illuminazione migliore e avrà il DLSS. Ci sarà il supporto al DualSense. Il port è stato completato dall'anno scorso". Rimane incerto il momento che Sony potrebbe sfruttare per effettuare un annuncio ufficiale: potrebbe arrivare durante lo State of Play di stanotte, tuttavia potrebbe anche voler attendere che Uncharted L'Eredità dei Ladri arrivi su PC per poi lasciare spazio alla presentazione di Sackboy A Big Adventure.

Recentemente, su SteamDB è stato avvistato anche Returnal, l'acclamato roguelike 3D di Housemarque che sembra essere il prossimo candidato tra le produzioni first party PlayStation ad arrivare anche su PC.