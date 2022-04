Sackboy A Big Adventure sarà il prossimo gioco PlayStation ad uscire su PC?

Da tempo si parla di una possibile versione PC di Sackboy A Big Adventure e qualcosa sembra muoversi dal momento che la entry del gioco su SteamDB è stata aggiornata nei giorni scorsi numerose volte, segno che dietro le quinte c'è qualcuno che sta operando con i file del gioco su PC.

Per quanto SteamDB tenga traccia di ogni mossa del database di Steam, ovviamente non è necessariamente detto che Sackboy Una Grande Avventure sia destinato ad uscire su Windows, potrebbe trattarsi solamente di prove tecniche e non è sicuro che ci sia una uscita programmata per il gioco su PC.

Come sappiamo, PlayStation Studios guarda con sempre maggior interesse al mercato PC, presto la compagnia dovrebbe pubblicare Uncharted L'Eredità dei Ladri (pacchetto che include Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta) e chissà che il prossimo gioco PlayStation ad arrivare su PC dopo le avventure di Nathan Drake non possa essere proprio Sackboy Una Grande Avventura.

Sackboy A Big Adventure è stato pubblicato nel 2020 su PS4 e PS5 ed ha accompagnato il debutto di PlayStation 5 sul mercato, presentandosi come uno dei giochi di lancio della console next-gen Sony. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Sackboy Una Grande Avventura.