Sackboy A Big Adventure su PS Plus: da Aloy a Kratos, come scaricare più di 40 skin gratis

Se anche voi state per giocare Sackboy Una Grande Avventura in occasione del suo arrivo con i giochi gratis di aprile 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus, sappiate che sono disponibili sul PlayStation Store tantissimi costumi da riscattare senza costi aggiuntivi.

Ecco di seguito i link al download di tutti i costumi e i pacchetti gratis di Sackboy Una Grande Avventura:

Per scaricare questi oggetti, sarà sufficiente visitare la relativa pagina direttamente da console, sulla versione web del PlayStation Store o dall'app ufficiale e cliccare sul tasto 'Aggiungi alla raccolta'. Una volta avviato il gioco, vi ritroverete tutti questi contenuti nella schermata delle personalizzazioni.