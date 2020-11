Sackboy Una Grande Avventura: come gira su PS4, PS4 PRO e PS5? L'analisi di DF

Dopo aver testato Watch Dogs Legion su PS5 e Xbox Series X/S, il collettivo di Digital Foundry ha condotto dei test su Sackboy Una Grande Avventura per analizzare le differenze grafiche e prestazionali tra le versioni PS4, PS4 PRO e PS5.

Sotto la lente d'ingrandimento dei celebri "analisti tecnoludici" di DF, l'ultimo spin-off della saga platform sandbox di LittleBigPlanet fornisce delle importanti indicazioni sulla strategia adottata dagli sviluppatori di Sumo Digital per fare forma a questo progetto.

Nonostante il medesimo framerate (ancorato sui 60fps) tra le diverse trasposizioni per console PlayStation di Una Grande Avventura, nel nuovo videogioco dedicato a Sackboy si notano infatti delle differenze sostanziali in tema di risoluzione tra le versioni PS5 (4K dinamici che si attestano mediamente sui 1620p), PS4 PRO (1080p) e PlayStation 4 "base" (720p). L'assenza di ottimizzazioni specifiche per la versione PS4 PRO, oltretutto, suggeriscono la volontà del team di Sumo Digital di concentrare i propri sforzi sull'edizione nextgen per PS5.

Rispetto alla controparte last-gen, infatti, Sackoy A Big Adventure vanta su PS5 un comparto grafico più evoluto che comprende, tra le altre cose, dei dettagli minori per texture, illuminazione volumetrica e particellari assenti su PS4 e PS4 PRO. Di particolare interesse è poi il raffronto tra i tempi di caricamento dei livelli, nell'ordine di 1 o 2 secondi su PlayStation 5 e di 11 o 12 secondi su PS4. Per saperne di più sull'ultimo platform in esclusiva per console Sony, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Sackboy Una Grande Avventura.