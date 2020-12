Sackboy Una Grande Avventura riceve multiplayer cross-play e trasferimento dei salvataggi

Sackboy: Una Grande Avventura, uno dei giochi di lancio di PlayStation 5 (pubblicato anche su PS4) ha ricevuto un corposo aggiornamento che ha introdotto alcune, importantissime funzionalità. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Fin dal principio, l'intenzione di Sumo Digital era quella di offrire un'esperienza platform per giocatore singolo, ma il team di sviluppo si è spinto oltre: con l'aggiornamento odierno, Sackboy Una Grande Avventura riceve una modalità multigiocatore cooperativa, nella quale un massimo di quattro amici sono chiamati a collaborare e coordinarsi in dieci livelli nuovi di zecca (due per ogni mondo), sviluppati appositamente. Nel multigiocatore sono previste alcune mosse esclusive con cui è possibile aiutare oppure infastidire gli amici: potete schiaffeggiarli, afferrarli e rotolarci contro. I personaggi possono anche esprimere emozioni con abbracci e colpi al petto, e alzare la mano per dare il cinque. I livelli prevedono ricompense per punteggi di bronzo, d’argento e d’oro, e tutti i punti si guadagnano (o si perdono) in squadra: non esistono vincitori e vinti.

Sumo Digital non si è fermata qui, e per valorizzare la modalità cooperativa ha introdotto il cross-play tra PlayStation 4 e PS5, in questo modo gli utenti di entrambe le piattaforme possono giocare insieme senza alcun problema. Con il cross-play arriva anche il supporto al trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5. Niente male, vero? Se non avete ancora acquistato il gioco e volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Sackboy: Una Grande Avventura.