Sackboy Una Grande Avventura: trucchi per superare le Sfide del Cavaliere su PS5

Sackboy A Big Adventure è disponibile su Playstation 5 al lancio della console, e promette di trasportare il piccolo e lanoso protagonista in un viaggio epico e adatto a tutte le età.

Fin dalle prime fasi dell’avventura incontrerete Scarlet, all’apparenza una semplice signora un po’ attempata che si rivelerà invece essere l’ultimo Cavaliere Lavorato a Maglia ancora in vita: il suo scopo è quello di proteggere e custodire il Mondo del Fai Da Te, luogo in cui vive anche Sackboy. In qualità di mentore e aiutante del protagonista, Scarlet vi sottoporrà ad una serie di sfide e prove di abilità, per mettervi alla prova e scoprire se sarete degni di diventare un nuovo Cavaliere.



In particolare, dovrete completare ben 15 diversi percorsi ad ostacoli nel minor tempo possibile, cercando di conquistare un trofeo di bronzo, argento o oro per ciascuno di essi in modo da sbloccare la sfida finale: superando anche quest’ultima diventerete Cavalieri e riceverete un raro costume per Sackboy come ultima ricompensa. Vediamo adesso una serie di trucchi per affrontare al meglio queste sfide.

Perché correre quando puoi rotolare?

Curiosamente, in Sackboy: A Big Adventure il protagonista riesce a coprire una certa distanza rotolando più velocemente di quanto riesce a fare correndo: per questo motivo dovreste cercare di sfruttare il più possibile le rotolate all’interno delle sfide a tempo, in modo tale da guadagnare secondi preziosi ai fini di ottenere un trofeo migliore al termine della prova. Inoltre, ricordate che potete effettuare una rotolata anche dopo un salto, così da aumentare la distanza percorsa tramite un singolo salto, tattica utile per superare alcuni ostacoli.

Concatena le mosse

In Sackboy: A Big Adventure il piccolo protagonista può effettuare salti, colpire oggetti, schivare, rotolare, girare su sé stesso e fluttuare. Ogni mossa ha un suo utilizzo specifico all’interno dei diversi livelli del gioco, ma potrete decidere di concatenare una o più mosse di seguito per ottenere delle spinte ulteriori durante i vostri salti, o per ottenere dei particolari pattern di movimento che potrebbero tornarvi utili in alcune situazioni particolarmente ostiche. Cercate quindi di sperimentare con il sistema di movimento di Sackboy, in modo da utilizzarne il pieno potenziale durante le sfide a tempo.

Sfrutta le scorciatoie

Ciascuna delle prove che dovrete affrontare nasconde al suo interno scorciatoie e trucchetti per risparmiare strada e quindi tempo: dovreste quindi cercare di guardarvi intorno durante il percorso per scovare eventuali possibilità di tagliare la strada e guadagnare alcuni utilissimi istanti ai fini del conteggio finale.

Studiate l’inizio del percorso

Una cosa importante da ricordare è che il timer della sfida non partirà finché non muoverete il primo passo all’interno del percorso vero e proprio: per questo motivo il consiglio è quello di prendervi qualche secondo per studiare la prima parte del tragitto, visibile fin dall’inizio, in modo da cercare di capire come agire al meglio nei primi secondi della prova, un piccolo dettaglio che potrebbe regalarvi però istanti preziosi.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Sackboy Una Grande Avventura per PS5 e PS4.