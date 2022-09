Sackyboy: Una Grande avventura, la versione PC costerà meno di quella PS5

Come annunciato nel corso delle ultime ore, Sackboy: Una Grande Avventura approderà su PC, uscendo dunque dalla sua esclusività per l'ecosistema Playstation. Tuttavia, gli utenti legati al brand di Sony stanno lamentano un inusuale fatto in merito all'ormai imminente nuova versione del sopracitato Sackboy: Una Grande Avventura.

Come possiamo osservare dalla pagina ufficiale di Steam dedicata a Sackboy: Una Grande Avventura, infatti, il prezzo di listino per l'IP targata Sumo Digital e Sony Interactive Entertainment sarà acquistabile ad un prezzo di lancio di 59,99 euro su PC, a fronte di un prezzo maggiorato - 69,99 euro - per l'edizione Playstation.

Non si tratta sicuramente di una problematica rilevante in senso assoluto, vista la facilità con la quale gli utenti Playstation possono acquistare il medesimo titolo ad un prezzo ridotto nel corso delle varie campagne sconti. Tuttavia, ad aver fatto storcere il naso agli utenti vi è stata anche la differenza di prezzo rispetto al mercato americano: infatti, la differenza di 10 euro vi sarà solamente nel mercato europeo per le due versioni del gioco in questione.

Nonostante non si tratti dell'unico caso di differenza di prezzo per dei giochi esclusivi della line-up Playstation approdati anche su PC, gli utenti continuano a segnalare un disagio legato, a conti fatti, ad un altro scivolone comunicativo di Sony, visto che le differenze di prezzo tra i titoli old-gen e next-gen sono sempre state legittimate da una qualità del prodotto che richiedeva ulteriori sforzi produttivi. Nell'attesa dell'uscita di Sackboy: Una Grande avventura ad ottobre, dunque, non ci resta che aspettare un'eventuale dichiarazione di Sony, visto il disagio lamentato da alcuni utenti per quella che, a detta di diversi consumatori, rappresenta una differenza di trattamento rispetto ai consumatori su PC.