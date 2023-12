Un sacrale cosplay di Yuna ci prepara al ritorno di Final Fantasy X

Titolo di debutto della saga su PlayStation 2, Final Fantasy X è uno dei titoli più emozionanti e innovativi di sempre. L'avventura di Tidus e Yuna su Spira segnava il definitivo passaggio alla grafica in tre dimensioni con filmati d'intermezzo sbalorditivi per l'epoca. Torniamo al 2001 con questo cosplay di Yuna da Final Fantasy X.

Square Enix non starebbe solamente lavorando a Final Fantasy 7 Rebirth. Secondo gli ultimi leak pare la software house nipponica abbia in progetto un remake di Final Fantasy X. Sono trascorsi oltre vent'anni dal debutto originale e un remake permetterebbe ai fan di nuova generazione di godere di uno dei più bei JRPG di tutti i tempi. Final Fantasy X Remake potrebbe arrivare nel 2026, ma al momento non c'è ancora nulla di certo.

A ogni modo, pare che non ci sia solamente un remake per la decima fantasia finale. Altri leak parlano di un nuovo sottocapitolo, dopo quel discusso FF X-2 che tanto fece discutere. Abbiamo provato a immaginare Final Fantasy X-3 e il risultato già pare uno spettacolo.

Il ritorno a Spira con gli eroi più amati del titolo si avvicina con la cosplayer Yaekana. Nella sua interpretazione, che trovate in calce all'articolo, ritroviamo Yuna, la giovane invocatrice che di spalle alla camera, ma con lo sguardo rivolto agli appassionati, impugna la sua asta magica.