Il sacrificio di Melina in un cosplay di Elden Ring

Ci siamo quasi. Secondo un rumor, la data di uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree non sarebbe lontana. Il primo DLC dell'avventura FromSoftware potrebbe arrivare già nei primi mesi dell'anno nuovo, anche se al momento quanto trapelato non ha trovato conferme ufficiali. Avviciniamoci al debutto con la cosplayer KAWABARKER.

Di Shadow of the Erdtree non si hanno ancora molti dettagli. L'espansione promette di offrire nuovi difficili boss per Elden Ring, rendendo accessibili nuove aree esplorabili e introducendo nuove meccaniche di gameplay. Da Shadow of the Erdtree di Elden Ring ci aspettiamo un contenuto aggiuntivo evocativo che riesca ad ampliare la loro mitologica corrotta e oscura creata da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin e che sappia intrattenere i giocatori con la sua esperienza.

Chi è già pronta ad affrontare questa sfida è l'artista sopracitata. In questo cosplay di Melina da Elden Ring ci riavviciniamo a una delle protagoniste più misteriose e importanti del titolo. Melina è la donna che si offre come guida al Senzaluce dopo averlo incontrato al terzo sito di grazia. La ragazza si presenta con indosso un mantello scuro e offrirà al giocatore assistenza e consigli su come proseguire il viaggio per l'Interregno. Sarà lei a permettere al Senzaluce di salire di livello e a donargli il fischietto con cui richiamare il cavallo Torrente. A ogni nuovo incontro con lei, Melina spiegherà ulteriori dettagli sul mondo di gioco e sulla sua lore. Nell'interpretazione della cosplayer la vediamo seduta nei pressi di un sito di grazia e poi pronta al sacrificio.