SaGa Emerald Beyond: un destino non scritto nel nuovo trailer dal Tokyo Game Show 2023

SaGa Emerald Beyond è stato presentato ufficialmente al Nintendo Direct di settembre e si è presentato come un nuovo episodio dell'omonima serie JRPG curata da Square-Enix. Dal Tokyo Game Show 2023 non poteva mancare un nuovo trailer che presenta ulteriormente il progetto.

SaGa Emerald Beyond si ripropone di unire i migliori elementi dell'amata serie per offrire a ogni giocatore un'esperienza di gioco unica. I giocatori dovranno avventurarsi in 17 mondi misteriosi, creando le loro storie uniche il cui sviluppo si ramificherà in base alle scelte e alle azioni che compiranno.

Per questa ragione, il gioco prevede finali multipli e innumerevoli scene da scoprire. Saranno i giocatori a forgiare il proprio destino e in ogni partita sarà possibile una storia unica e diversa che mira ad aumentare il valore di rigiocabilità del titolo.

Le trame intricate e non lineari sono da sempre un marchio di fabbrica della serie, la cui orbita gravita attorno ai personaggi. Lo dimostra anche il nuovo trailer che arriva dal Tokyo Game Show 2023, in cui abbiamo un'anticipazione delle illustrazioni di Satoshi Kuramochi e un assaggio della musica composta da Kenji Ito.

Vi ricordiamo che il titolo è atteso nel 2024, in data da definirsi, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android.