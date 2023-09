SaGa Emerald Beyond: più rischi, più personaggi e più mondi in questo episodio

Dopo il trailer di SaGa Emerald Beyond dal Tokyo Game Show 2023, in un post pubblicato su Twitter/X da Akitoshi Kawazu, Director del gioco, apprendiamo che in questo nuovo episodio della serie Square-Enix è disposta a correre dei rischi in più rispetto al passato.

"Ormai avrete probabilmente sentito che abbiamo finalmente avuto modo di annunciare l'arrivo del nuovo episodio nel franchise di SaGa" (SaGa Emerald Beyond è stato svelato al Nintendo Direct di settembre 2023)", esordisce il Director, che prosegue esprimendo il proprio entusiasmo nel poter finalmente condividere qualche news con i fan che le hanno richieste a gran voce.

"SaGa Emerald Beyond introduce un cast variegato di personaggi che attraversano un insieme di mondi ancora più diversificato. I mondi che visiterete - e i personaggi con cui sceglierete di visitarli - avranno un profondo effetto sul modo in cui la storia cambierà".

La componente legata agli eroi del gioco sembra essere di fatto quella in cui il team di sviluppo è disposto ad assumersi dei rischi, tant'è vero che Kawazu spiega nel proprio post che i personaggi saranno ben più che "normali" esseri umani. Avremo mech, mostri e anche alcune specie più stravaganti che sfidano le denominazioni comuni, al punto che ci saranno come personaggi giocabili anche streghe e vampiri.

"Non potrete vivere tutto ciò che un mondo ha da offrire visitandolo una sola volta, per cui spero che vi divertirete nelle vostre escursioni alla volta di nuove frontiere con un ventaglio di personaggi unici creati per il vostro divertimento."

I personaggi in questione non solo impatteranno sulla storia, ma anche sul sistema di combattimento. Il combat system di SaGa Emerald Beyond, infatti, ruota intorno al collegamento fra le azioni dei personaggi, che insieme possono realizzare sbalorditivi Attacchi Uniti.

Dovremo quindi utilizzare tutti gli incantesimi e le tecniche a nostra disposizione e forgiare nuove armi per affrontare le sfide più difficili, individuando la perfetta combinazione di azioni per mettere al tappeto anche il nemico che sembrava più imbattibile.

"Il franchise di SaGa è noto per aver sempre corso dei rischi e fornito esperienze che non si possono trovare in altre serie RPG, e SaGa Emerald Beyond non fa eccezione. Vi preghiamo di attendere ancora un po' mentre limiamo gli ultimi dettagli nella nostra nuova aggiunta della famiglia".

Vi ricordiamo che la release di SaGa Emerald Beyond è programmata per il 2024 su PC, PS4, Nintendo Switch, PlayStation 5 e sistemi mobile iOS e Android.