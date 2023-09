SaGa Emerald Beyond: Square Enix svela il nuovo capitolo della serie JRPG

Tra le tante sorprese e gli annunci del Nintendo Direct di settembre c'è stato spazio anche per SaGa Emerald Beyond, il nuovo capitolo dell'omonima serie JRPG sviluppata e prodotta da Square Enix.

Il titolo, realizzato con la partecipazione del compositore Kenji Ito e dell'illustratore Satoshi Kuramochi, punta a riunire i principali elementi del combattimento e gli scenari free roaming di SaGa per offrire un'esperienza di gioco adatta sia agli appassionati di lungo corso che ai neofiti.

Il filmato datoci in pasto da Square Enix tratteggia i contorni del perimetro ludico, narrativo e contenutistico nel quale dovremo muoverci insieme agli eroi di Emerald Beyond, ciascuno dei quali proveniente da mondi molto diversi e con cinque storie differenti da vivere: "I giocatori potranno selezionare uno qualsiasi dei sei protagonisti con cui iniziare e, guidati dalle misteriose Emerald Wave, esplorare 17 affascinanti mondi in cui incontreranno personaggi di diverse razze, tra cui mostri, mech e vampiri, per plasmare la propria storia".

Gli scenari che faranno da sfondo all'avventura cambieranno in base alle scelte e alle azioni compiute dai giocatori. Il filmato di presentazione mostra uno dei tanti modi in cui gli utenti potranno plasmare la propria avventura, ovvero attraverso l'utilizzo dell'abilità Emerald Wave durante i combattimenti a turni e nelle fasi più dirimenti dell'esplorazione open world.

Come ci ricorda Square Enix in chiusura del video che possiamo ammirare in cima alla notizia, SaGa Emerald Beyond è atteso al lancio nel 2024 su PC, PS4, Nintendo Switch, PlayStation 5 e sistemi mobile iOS e Android.