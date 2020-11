SaGa Frontier Remastered annunciato da Square Enix: il JRPG torna nel 2021

Continua l'impegno di casa Square Enix nel proporre al pubblico classici del passato, tramite operazioni di rimasterizzazione che coinvolgono tradizionali JRPG.

Questa volta è il turno di SaGa Frontier Remastered, che ripropone l'avventura del 1998 con una grafica rinnovata e alcuni contenuti aggiuntivi. In particolare, la riedizione affianca al cast originale il nuovo personaggio giocabile di Fuse, oltre a eventi di trama e feature inedite. Selezionando il proprio protagonista preferito, gli amanti dei giochi di ruolo di stampo nipponico possono imbarcarsi in una nuova avventura, il cui sviluppo sarà influenzato dalle proprie scelte. Ognuno degli otto personaggi principali propone una motivazione differente per la quale dare il via al proprio viaggio ed un obiettivo personale.



Per presentare SaGa Frontier Remastered, Square Enix ha pubblicato un primo reveal trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. La produzione è in arrivo su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC (via Steam) e dispositivi mobile (sia Android sia iOS). Manca una data di lancio specifica, ma la finestra di lancio è indicata come corrispondente all'estate 2021. È invece già stato confermato che SaGa Frontier Remastered includerà sottotitoli esclusivamente in lingua giapponese e inglese: non vi sarà dunque supporto ad altri idiomi europei, italiano incluso.