SaGa Frontier Remastered, Detective Club, Legend of Mana: gli annunci del Nintendo Direct

In occasione del Nintendo Direct, i vertici della casa di Kyoto hanno offerto a diversi sviluppatori di terze parti l'opportunità di svelare, o di ripresentare al pubblico, alcuni dei videogiochi che saranno disponibili su Switch nel corso dei prossimi mesi.

Oltre all'annuncio di Zelda Skyward Sword HD, al reveal di Splatoon 3 e alla presentazione di Project Triangle Strategy, l'evento digitale della Grande N ha fatto da sfondo a una carrellata di titoli in arrivo prossimamente sulla console ibrida. Eccovi un elenco con i giochi "minori" più interessanti che hanno caratterizzato il Nintendo Direct del 17 febbraio:

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse - In questo action di Aspyr, in uscita il 16 marzo su Switch, dovrai creare un'orda di zombi e vendicarti degli umani invadendo le loro città.

SaGa Frontier Remastered - In questa riedizione del classico RPG dovremo attraversare una dimensione sci-fi indossando i panni di un'ampia rosa di protagonisti, ciascuno con obiettivi e ambizioni uniche da perseguire. La Remaster presenta anche un ulteriore personaggio giocabile, degli eventi inediti e un sistema di combattimento attualizzato. Il gioco è previsto al lancio su Switch il 15 aprile.

Ghosts 'n Goblins Resurrection - Nei panni dell’impavido cavaliere Artù, potremo tornare a brandire armi, incantesimi e abilità per affrontare i mostri che infestano i livello del Regno oscuro. La versione Ressurection comprende per la prima volta anche la cooperativa locale, introducendo Mago Usbergo per la difesa, Ser Braccio per il trasporto e Nonno Ponte per i ponti. Ghosts 'n Goblins Resurrection arriverà su Nintendo Switch il 25 febbraio.

World’s End Club - Realizzati dai creatori delle acclamate serie Danganronpa e Zero Escape, World's End Club presenta un gioco di carte in cui dovrai lottare per la tua vita... letteralmente! Insieme agli altri 11 membri del Go-Getters Club, i giocatori avranno modo di intraprendere un avvincente viaggio in Giappone e partecipare a un'avventura che combinerà un'azione a scorrimento orizzontale a una trama piena di suspense. Il titolo arriverà su Nintendo Switch il 28 maggio.

Legend of Mana - La versione rimasterizzata dell'iconico JRPG di Square Enix tornerà con una veste grafica rinnovata, musiche riarrangiate, un'interfaccia completamente rivista, dei controlli attualizzati e altre novità. Il gioco sarà disponibile su Switch dal 24 giugno.

DC Super Hero Girls: Teen Power - L'avventura si basa sulla serie animata di Cartoon Network e vede per protagoniste tante supereroine dell'universo DC come Batgirl, Supergirl e Wonder Woman. Oltre che salvare la propria città, ciascuna protagonista dovrà fare i conti anche con gli affanni della vita scolastica: ognuna di loro vanterà un set di abilità speciali, come il volo o gadget particolari, da usare in battaglia. L'uscita di DC Super Hero Girls: Teen Power è prevista per il 4 giugno.

Durante il Nintendo Direct abbiamo ricevuto anche un importante aggiornamento da Eiji Aonuma sullo sviluppo di Zelda Breath of the Wild 2: il papà di BOTW si è scusato con il lungo silenzio mediatico su questo attesissimo titolo ma ha promesso di fornire dei nuovi dettagli più avanti nel 2021.