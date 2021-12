SaGa: un nuovo gioco della serie JRPG è in via di sviluppo, l'annuncio di Square-Enix

Nel corso del SaGa Series Official Broadcast: Producers Talk 2021, Square-Enix ha confermato di aver avviato lo sviluppo di un nuovo capitolo della serie di SaGa, particolarmente amata dagli appassionati del genere JRPG.

Il nuovo gioco appartenente al franchise di SaGa sta dunque prendendo forma negli studi della compagnia nipponica, che conta di riuscire a presentare ufficialmente il progetto nel corso del 2022, così come hanno dichiarato Hiroyuki Miura e Akitoshi Kawazu, rispettivamente producer di Collection of SaGa: Final Fantasy Legend e SaGa Frontier Remastered e direttore generale della serie di SaGa.

"Siamo ancora in fase di sviluppo sull'[ultimo] titolo e speriamo di annunciarlo l'anno prossimo, quindi non vediamo l'ora", le parole di Miura. "Sia Miura che io stiamo lavorando al prossimo titolo, quindi aspettatevi novità per la serie di SaGa il prossimo anno", ha quindi aggiunto Kawazu. Quest'ultimo ha inoltre specificato che si tratterà di un gioco pubblicato anche in versione retail, e questo lascerebbe intuire che si tratterà di un capitolo principale della serie, al netto dell'interesse che Square-Enix continua a nutrire nei confronti del mercato mobile.



Al momento questo è tutto ciò che sappiamo sul progetto, ma i giocatori hanno già incominciato a chiedersi se possa trattarsi di un seguito di SaGa Frontier, il classico JRPG pubblicato in versione rimasterizzata nel 2021 a circa 24 anni dal lancio del gioco originale (nel 1999 venne inoltre pubblicato SaGa Frontier 2).