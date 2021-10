Tutta la saga di Kingdom Hearts sta per arrivare su Nintendo Switch in versione Cloud

A margine della presentazione di Sora come ultimo personaggio giocabile aggiuntivo di Super Smash Bros. Ultimate, è anche stato annunciato l'arrivo dell'intera saga di Kingdom Hearts su Nintendo Switch.

I possessori della console ibrida di Kyoto, che fino ad oggi avevano potuto giocare solamente lo spin-off musicale Kingdom Hearts Melody of Memory, presto potranno affrontare anche l'intera saga di Xehanort: non sappiamo ancora quando, ma Square Enix e Nintendo hanno annunciato la pubblicazione su Switch di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III + Re Mind, tutti quanti in Versione Cloud. A seguire trovate la lista dei contenuti inclusi in ogni prodotto.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX Cloud Version

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (HD Remastered Cinematics)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:Coded (HD Remastered Cinematics)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep

Kingdom Hearts χ Back Cover (movie)

Kingdom Hearts III + Re Mind Cloud Version

Kingdom Hearts III

Re Mind DLC

Le tre raccolte potranno essere acquistate singolarmente o come parte di una collection all-in-one, denominata Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud. I prezzi non sono ancora stati svelati.