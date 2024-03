La saga di Ori si prepara ad un nuovo anno di vita: l'intero brand è in sconto!

Mentre i creatori di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps pensano al futuro, con una Moon Studios che lavora al nuovo ambizioso gioco con cui o la va o la spacca in uscita ad aprile, la celebre saga metroidvania si prepara a compiere gli anni. Domani sarà l'anniversario di Ori e per l'occasione è iniziata una campagna sconti.

Come annunciato tramite l'account X del franchise, "la serie di Ori è ora in vendita con uno sconto del 67% - 75%" sulle piattaforme nelle quali il brand è approdato: parliamo, più nello specifico, di Xbox, Steam e Nintendo Switch. Nel momento nel quale scriviamo la notizia, le promozioni di cui sopra sono già all'attivo su alcuni degli ecosistemi dapprima citati. Qui di seguito potete trovare gli store ove è possibile usufruire dell'iniziativa.

Steam: Ori The Collection è passato da 49,98 euro a 44,98 euro, con uno sconto del 10%;

Xbox Store: Oti The Colelction è acquistabile a 16,49 euro. Invece, Ori and the Blind Forest è passato da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%, mentre Ori and the Will of the Wisps è acquistabile a 9,89 euro (lo sconto ammonta al 67%);

Nintendo eShop: Ori and the Blind Forest è acquistabile a soli 6,59 euro, con un'offerta del 65%, mentre Ori and the Will of the Wisps è disponibile a 9,59 euro.

Mentre si dà il via ai festeggiamenti per la popolare serie di Moon Studios, il team è pronto a rilasciare sul mercato No Rest for the Wicked, un gioco d'azione a dir poco ambizioso dopo le due avventure metroidvania che hanno spopolato su PC, Xbox e Nintendo Switch.