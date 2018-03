SaGa Scarlet Grace annunciato per PlayStation 4, Switch, PC e smartphone

ha annunciato chearriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Windows, iOS e Android nel corso del 2018, almeno per quanto riguarda il mercato giapponese.

Il gioco è uscito originariamente nel dicembre 2015 su PlayStation Vita in Giappone, questa riedizione sarà denominata SaGa Scarlet Grace Hiiro no Yabou (SaGa Scarlet Ambition) e includerà una sceneggiatura parzialmente riscritta, nuove musiche, personaggi extra e varie migliorie non ancora annunciate.

Durante il Nintendo Direct giapponese dell'8 marzo è stato pubblicato il primo trailer della versione Nintendo Switch. Al momento non sappiamo se SaGa Scarlet Ambition arriverà in Occidente, nel 2015 Square-Enix aveva registrato il marchio SaGa Grace in Europa, a questa registrazione però non ha fatto seguito nessuna uscita, restiamo quindi in attesa di saperne di più.