SaGa Scarlet Grace: iniziati i lavori per la localizzazione occidentale

Il producer e game designer Akitoshi Kawazu ha confermato su Twitter che la localizzazione inglese di SaGa Scarlet Grace è attualmente in fase di sviluppo, i lavori però sono iniziati da poco e non è dunque ancora possibile stabilire una finestra di lancio per l'Occidente.

In un Tweet separato, Kawazu ha poi rivelato la versione giapponese per PC non conterrà la lingua inglese al lancio, questa verrà però aggiunta in un secondo momento. SaGa Scarlet Grace è stato pubblicato su PlayStation Vita nel dicembre 2016 in Giappone, a marzo Square-Enix ha annunciato una riedizione denominata "SaGa Scarlet Grace Hiiro no Yabou" (SaGa Scarlet Ambition) in arrivo il prossimo 2 agosto in Giappone su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Smartphone.

Il publisher ha confermato che il "nuovo" SaGa Scarlet Grace arriverà in Occidente su tutte le piattaforme citate, nessuna finestra di lancio è stata però confermata.