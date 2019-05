Saint's Row: ci sono novità in arrivo da Deep Silver?

L'uscita di Saint's Row The Third su Nintendo Switch ha riacceso un po' le luci sulla bizzarra serie di videogame, e sembra che dopo un periodo avaro di novità e annunci potrebbe esserci effettivamente qualcosa che bolla in pentola.

Il publisher Deep Silver ha infatti postato su Twitter una sorta di call to action, per invitare i propri fan ad iscriversi al canale YouTube ufficiale proprio di Saint's Row, aggiungendo: "Ci sono esaltanti novità in serbo per i Saints, non vorrete mica perdervele!".

Forse è ancora troppo presto per gridare al nuovo gioco, ma di sicuro l'attenzione intorno a Saint's Row si è nuovamente accesa, e forse era proprio quello l'obiettivo di Deep Silver.

L'ultimo capitolo della serie è datato 2015, Gat out of Hell, una sorta di spin-off sul personaggio di Johnny Gat, mentre l'anno precedente era stato pubblicato Saint's Row 4 che pure ha avuto un buon successo di pubblico e critica (qui la nostra recensione di Saint's Row 4). Lo stesso non si può dire invece per Agents of Mayhem, che non ha ricevuto invece la stessa accoglienza.

Cosa dobbiamo aspettarci da Deep Silver per il futuro della saga? In cosa sperate? Sareste già pronti per un nuovo episodio di Saint's Row?