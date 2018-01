Saint Seiya Cosmo Fantasy: eventi e bonus per festeggiare i tre milioni di download

ha annunciato oggi che, il GdR d’azione free-to-play ambientato nel mitologico mondo anime creato da, ha raggiunto i 3 milioni di download nel mondo.

Per festeggiare questo traguardo, Bandai Namco Entertainment organizzerà eventi di gioco nelle regioni in cui è disponibile l’app, consentendo ai giocatori di guadagnare fino a 30.000 Pietre sacre attraverso quest speciali, ricompense e bonus di accesso, a partire dal 26 gennaio. I festeggiamenti continueranno fino al 7 febbraio e daranno ai giocatori la possibilità di ricevere ricompense extra per ogni “quest dei 3 milioni” che completeranno. Le ricompense si basano sul numero di quest speciali completate a livello mondiale, per un massimo di 10.000 Pietre sacre, 1.000.000 Monete e altri oggetti utili. Non dimenticarti di tentare la fortuna con queste Pietre Sacre omaggio allo Zodiac Fest con il personaggio esclusivo di gioco Sagittarius God Cloth Seiya!



Dal 26 gennaio al 7 febbraio si terrà uno speciale Evento Cosmico durante il quale i giocatori potranno ricevere Punti cosmo ed essere classificati in base ai punti cumulativi totali ottenuti. I giocatori saranno premiati in base alla propria classifica finale al termine dell’evento. Le Ricompense classificate includeranno oggetti come cosmos di Sagittarius Seiya, cosmos di Gemini God Cloth Saga e altri oggetti utili. Inoltre, i giocatori potranno lanciare Cosmic Gasha con i Punti Cosmo guadagnati. Dal 27 gennaio al 16 febbraio, verranno distribuiti anche bonus di accesso speciali. Accedendo per 20 giorni, i giocatori potranno ricevere fino a 20.000 Pietre sacre. (1.000 Pietre sacre al giorno).



Infine, dal 26 gennaio al 18 marzo verrà lanciato uno speciale sondaggio che consentirà agli utenti di votare i propri Cavalieri preferiti. I 10 migliori cavalieri saranno aggiunti a un gasha speciale che permetterà ai giocatori di ricevere uno dei 10 personaggi nel prossimo futuro, perciò ricordati di partecipare al sondaggio e votare il tuo Cavaliere preferito.