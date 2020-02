Saint Seiya, giochi gratis mobile: i migliori titoli sui Cavalieri dello Zodiaco in video!

L'opera manga firmata da Masami Kurumada è diventata negli anni un vero e proprio fenomeno di culto, che ha superato le frontiere nipponiche per trovare affermazione anche nel resto del mondo, Europa inclusa.

Non sorprende dunque che le iconiche armature dei Cavalieri dello Zodiaco siano nel tempo approdate anche nell'universo videludico, dando vita ad un ampio ventaglio di titoli. Per festeggiare l'arrivo della seconda Stagione di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco su Netflix, la Redazione di Everyeye ha dunque pensato di elaborare un'interessante rassegna tematica.

In un video dedicato, vi parliamo dunque dei migliori giochi gratis che hanno nel tempo colonizzato con il proprio cosmo le piattaforme mobile, sia iOS sia Android. Da Saint Seiya Cosmo Slottle a Saint Seiya Big Bang Cosmo, passando per Jumputi Heroes, Saint Seiya Cosmo Fantasy, Saint Seiya Galaxy Spirits ed altri, la selezione di proposte è davvero alquanto vasta. Novità sono inoltre in arrivo all'orizzonte: con il recente annuncio di Saint Seiya Shining Soldiers, Bandai Namco ha confermato che i protettori di Atena sono pronti a mettere il proprio coraggio a servizio della giustizia anche nel corso del 2020.



Per scoprire tutti i dettagli su questi molteplici titoli mobile, vi invitiamo dunque a visionare il nostro video dedicato: lo trovate direttamente in apertura a questa news e, ovviamente, anche sul Canale YouTube di Everyeye.it.