Saint Seiya: Legend Of Justice disponibile su iOS e Android, ecco il trailer di lancio

Il card game con elementi ruolistici Saint Seiya: Legend Of Justice è ora disponibile per dispositivi mobili con sistemi operativi Android e iOS. Il titolo ci permetterà di tornare a combattere con gli amati Cavalieri dello Zodiaco che hanno segnato l'infanzia di milioni di giocatori negli anni '90.

Gli utenti potranno giocare nei panni di Seiya, Shiryû, Ikki, Hyôga e Shun, oltre ai Gold Saints. La trama ruota attorno ai 12 cavalieri equipaggiati di armature d'oro che partecipano a una guerra per far cadere la cospirazione del dio Ade e proteggere la dea Atena. Gli sviluppatori hanno recentemente pubblicato uno spettacolare trailer di lancio in CG di Saint Seiya: Legend Of Justice che ci consente di dare uno sguardo ai valorosi combattenti e familiarizzare con i temi narrativi della produzione basata sulla celebre serie anime e manga.

Come confermato al termine del filmato, Saint Seiya: Legend Of Justice è scaricabile in modo completamente gratuito per chi possiede un device iOS e Android compatibile. Qui potete scaricare il gioco da Apple Store, mentre a questo indirizzo trovate la pagina del gioco su Google Play.



Sulle nostre pagine potete consultare l'elenco degli altri giochi gratuiti per iOS e Android dedicati alla serie de I Cavalieri dello Zodiaco.